Le clan de Lionel Messi poursuit les échanges avec différentes formations politiques après l’annonce relative à son départ du club francilien à la fin de ce mois de juin. Selon les informations rapportées par les médias, la probabilité est forte que l’Argentin rejoigne l'Inter Miami. On retient que rien n’est pour l’heure conclu entre le club et le champion du monde. Les pourparlers seraient toujours en cours. Selon les proches du joueur, il ne voudrait pas finir sa carrière sportive hors de l’Europe.

Aussi, la piste d’un séjour en Arabie-Saoudite serait-elle peu probable. L’hypothèse d’un retour au Barça également ne serait plus réellement d’actualité à cause d'une défiance persistante avec le président des Blaugranas Joan Laporta. Au regard de tout ceci, l’Inter Miami se positionne comme le club regroupant le plus de facteurs pour accueillir le champion du monde dont le contrat avec le club francilien va à son terme à la fin du mois de juin. Rappelons qu’il y a quelques jours devant la presse, le père de Lionel Messi faisait savoir que le cœur de son fils était toujours en Espagne.

«Messi veut revenir au Barça et j’aimerais qu’il revienne. C’est une possibilité», a-t-il lancé à la presse. «C’est une option et il aimerait ça. C’est proche. Le Barça est la priorité. On a confiance pour le retour de Lionel. Mais cela dépendra de lui. Vous saurez bientôt», a-t-il poursuivi devant la presse. Les médias avaient également annoncé que le club Al-Hilal aurait envoyé des émissaires proposer à La Pulga, un contrat stipulant qu'il serait payé 600 millions d’euros par saison.