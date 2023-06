A travers une note administrative en date du 05 juin 2023 adressée aux directeurs des cabinets géomètres, le maire de la commune d’Akpro-Missérété, Joseph Hounkanrin autorise la reprise des opérations de lotissement et de remembrement dans les villages et quartiers de la commune à partir du jeudi 8 juin 2023. Conformément aux dispositions de l'arrêté interministériel de l'année 2023 portant mesures spéciales ad'hoc d'achèvement et de clôture des opérations de lotissement ou de remembrement urbain en République du Bénin, le maire de la commune d'Akpro-Missérété autorise la reprise des opérations dans ladite commune.

Les cabinets en charge des opérations de lotissement et de remembrement dans la commune Akpro-Missérété doivent reprendre les travaux techniques dés jeudi 08 juin 2023 dans les villages et villes. Dans l'arrondissement de Vakon, les travaux doivent reprendre à Danto-Extension, Sohomè, Gouako-Kotoclomè, Vakon-Azohoué, Vakon-Gbo etVakon-Adanhou. Dans l'arrondissement d'Akpro-Missérété, à Akpro-Missérété, Abogomè, Gbédji, Kpognon A et B, Hanzounmè, et Blèhouan. Dans l'arrondissement de Gomè-Sota, à Gomè-Sota et à Gomè-Doko A et B.

Quant à l'arrondissement de Katagon, les. travaux de lotissement de de remembrement doivent reprendre à Katagon centre. À cet effet, le maire invite tous les cabinets en charge des opérations dans les zones concernées à reprendre les opérations techniques de lotissement à partir du jeudi 8 juin 2023. ‹‹ J'attacherai du prix au respect strict les dispositions fixées par l'arrêté visé ››, avertit le maire Joseph Hounkanrin.