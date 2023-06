Après les villes de Marseille et de Lyon, la tournée ‘’Osez Le Bénin ! Roadshow France 2023’’ s’est poursuivie le mercredi 21 juin 2023 dans la ville de Paris. La délégation béninoise était composée entre autres de Laurent Gangbès, directeur de l’Agence de Promotion des Investissements et des Exportations (APIEx) et du directeur général de la Société d’Investissement et de Promotion de l’Industrie (SIPI-Bénin), Létondji Beheton. Plus de 200 participants étaient présents à l’étape parisienne du ‘’RoadshowFrance2023 : Osez le Bénin’’.

Ceci démontre le succès franc de l’étape parisienne qui a été marquée par la présence d’entrepreneurs français, d’investisseurs et d’acteurs économiques de renom ayant pour projet de s'installer au Bénin. Comme on le voit la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ) raisonne plus forts dans les oreilles de ces opérateurs économiques qui ne veulent pas se laisser compter avec les opportunités énormes d’investissement qu’offre cette zone économique spéciale. Il faut signaler que la GDIZ dispose d’un environnement adapté pour accueillir les entreprises françaises, grâce notamment à ses infrastructures de pointe. Précisons que Bruno Delaye, membre du Comité consultatif du groupe ARISE IIP, était d'ailleurs présent lors de cette étape qui s'est achevée par une session B2B à laquelle ont pris part plus d'une trentaine d'entreprises.