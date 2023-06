Dans une déclaration qui ne manquera pas de susciter de vives réactions, le président américain Joe Biden a une fois de plus taclé son homologue russe, Vladimir Poutine. Ce Mercredi 28 Juin 2023, lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche, Biden a qualifié Poutine de "paria" et a déclaré que ce dernier était en train de perdre la guerre en Ukraine. La récente rébellion avortée du groupe de mercenaires Wagner en Russie a été le déclencheur de ces remarques incendiaires de la part du président américain.

Alors que les médias ont interrogé Biden sur l'éventuel affaiblissement de Poutine, ce dernier a répondu : "C'est difficile à dire, mais il est clairement en train de perdre la guerre en Ukraine, et il perd la guerre chez lui". Les mots choisis par Joe Biden ne laissent aucun doute sur sa position vis-à-vis de Vladimir Poutine. Le président américain a également affirmé que Poutine était désormais "un paria dans le monde". Ces déclarations reflètent la tension croissante entre les États-Unis et la Russie, exacerbée par les récents événements en Ukraine et en Russie même.

Pourtant, la Maison-Blanche reste prudente quant à l'interprétation des retombées de la rébellion du groupe Wagner. Ce groupe, considéré comme l'une des parties les plus capables de l'armée russe en Ukraine, s'est mutiné et a menacé d'attaquer Moscou avant de faire marche arrière. Ces événements extraordinaires ont mis en évidence les divisions internes qui existent en Russie et pourraient potentiellement affaiblir le pouvoir de Poutine. Récemment, les USA ont exprimé leurs craintes après la rébellion de Wagner.

Il y a quelques jours, une mutinerie avait éclaté dans le camp russe alors que la guerre en Ukraine qui avait démarré il y a plus d'un an se poursuivait. Le patron de Wagner Prigojine avait appelé ses hommes à « stopper » le ministre de la défense russe Sergueï Choïgou. Le ton est monté et M Prigojine a même défié avant de finalement retirer ses troupes qui se dirigeait vers Moscou.