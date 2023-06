Plusieurs années se sont écoulées depuis que le célèbre boxeur américain, Floyd Mayweather, a pris sa retraite. Cependant, ce dernier continue de disputer des matchs d’exhibition. Un de ses combats qui a eu lieu dans l’État de Floride, hier dimanche 11 juin 2023, s’est terminé en une énorme bagarre sur le ring. Le match de boxe opposait Floyd Mayweather à John Gotti III, petit-fils de l’ex-célèbre mafieux John Gotti. Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ex-boxeur a largement dominé le combat. Mais son adversaire semblait ne pas accepter la défaite.

Pas de vainqueur

Les choses ont dérapé lorsque l’arbitre a décidé de mettre un terme au combat. En effet, à cause des propos des deux adversaires et de leurs comportements inappropriés, l’arbitre avait particulièrement mis en garde John Gotti III. Cependant, il voulait encore se battre contre Floyd Mayweather. Après avoir ignoré l’arbitre, il a essayé en vain de frapper ce dernier. C’est alors que plusieurs membres du clan de l’ex-boxeur sont montés sur le ring pour en découdre avec John Gotti III. Toutefois, il n’y a pas eu de vainqueurs entre le clan Floyd et celui de John Gotti III.

Pour rappel, cette bagarre sur le ring a eu lieu plusieurs années après le combat entre Floyd Mayweather et le youtubeur Logan Paul. Alors qu’aucun vainqueur n’avait été annoncé pour ce combat, ce dernier est persuadé de l’avoir remporté. Dans une vidéo YouTube, il avait dit avoir accompli cet exploit grâce à son coach Milton Supreme. « Il m’a amené à un niveau où je pourrais survivre 8 rounds. Mais pas juste tenir, mais aussi prospérer. Vous pouvez voir que Milton était encore sous le coup de l’émotion lorsque nous sommes rentrés au vestiaire. Et ce, parce que je lui avais dit qu’il était comme un grand-père que je n’ai jamais eu. J’aime tellement ce gars. Et plus tard, il a eu un cancer dévastateur » avait-il notamment déclaré.