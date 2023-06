Après la célébration de la Journée de l'Enfant africain, l'émission 90 minutes pour convaincre de la radio nationale a porté sur les différentes actions menées par les dirigeants béninois pour favoriser la protection des enfants et le respect de leurs droits. Au cours de l'année 2022, plusieurs milliers d'enfants ont été sauvés de l'exploitation économique sous ses diverses formes. Pour accompagner le gouvernement dans cette lutte en faveur de l'innocence, nombreuses sont les organisations et associations qui apportent leurs contributions.

‹‹ Beaucoup de choses ont changé ››, a déclaré Francis Noumonvi, assistant à la coordination nationale du Réseau des structures de protection des enfants en situation difficile. La stratégie élaborée par les autorités compétentes dans le cadre de la lutte contre l'exploitation des enfants se présente en trois phases a précisé Florent Maroya, directeur de la famille, de l'enfant et de l'adolescent au ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Il y a entre autres, la prévention à travers les sensibilisations et la prise en charge à travers les mécanismes de réintégration. ‹‹ Au titre de l'année 2022, 873 enfants ont été réintégrés en famille, dont 396 filles. 15.991 enfants ont été pris en charge ››, a notifié le directeur de la famille, de l'enfant et de l'adolescent. Il s'agit généralement des enfants victimes d'exploitation économique. Pour la protection des enfants dans les milieux d'apprentissage, plusieurs dispositions sont prises par la loi et le gouvernement assure leur respect rigoureux. Il faut que les enfants aient au moins 14 ans avant d'aller à l'apprentissage. Il faut également qu'ils aient un contrat d'apprentissage écrit soumis au visa de l'inspecteur de travail qui avant de signer, s'assure que certaines conditions sont remplies. Il faudrait que l'enfant soit soumis à une visite médicale d'aptitude physique. Selon Edgard Dahui, directeur départemental du travail et de la fonction publique du Littoral, ceci est indispensable pour attester que l'enfant est apte à apprendre le métier sollicité. Il faut le casier judiciaire du maître artisan datant d’au moins 3 mois. Il faut l'acte de naissance de l'enfant et celui de son futur maître.

Le Réseau des structures de protection des enfants en situation difficile mène de nombreuses activités dont certaines sont focalisés dans les zones frontalières. ‹‹ Plusieurs stratégies sont en train d'être développées pour former les policiers pour les renforcer au niveau des frontières. Le Réseau des structures de protection des enfants en situation difficile s'engage aux côtés de l'État et des autres acteurs de la communauté pour qu'à l'horizon 2025, tel que la politique nationale de la protection l'a dit, que tous les enfants vivent dans un environnement communautaire ››, a ajouté Francis Noumonvi.