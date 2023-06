Le chef du groupe paramilitaire Wagner, Evguéni Prigojine, a critiqué sévèrement le bilan des pertes ukrainiennes annoncé par Moscou, remettant en question la véracité des chiffres fournis par le ministère russe de la Défense. Cette controverse survient après les affirmations du gouvernement russe selon lesquelles deux offensives d'envergure ont été repoussées dans le sud du Donbass, avec plus de 1500 militaires ukrainiens tués et 28 chars détruits. Le ministère russe de la Défense a publié un communiqué affirmant avoir repoussé les attaques ukrainiennes et ayant infligé de lourdes pertes à l'ennemi.

Cependant, le gouvernement ukrainien n'a pas fourni de bilan officiel et a minimisé l'ampleur de ses actions offensives, se contentant de revendiquer des gains territoriaux près de la ville dévastée de Bakhmout, dans l'est du pays. Evguéni Prigojine, chef du groupe paramilitaire Wagner, a qualifié les chiffres annoncés par Moscou d'«élucubrations» dans un message publié sur Telegram. Il a également ridiculisé le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konachenkov, en déclarant : «Tuer 1500 soldats en une journée est un sacré massacre», ajoutant avec sarcasme : «En fait, pourquoi ne pas additionner tous les chiffres donnés par Konachenkov. Je pense que nous avons déjà détruit l'ensemble de la planète Terre à cinq reprises».

Ce n'est pas la première fois que Evguéni Prigojine qui est pompeusement présenté comme un proche de l'appareil d'Etat russe s'en prend aux autorités et critique des déclarations officielles. Récemment nous avons même annoncé dans un précédent article sur notre site que Wagner a capturé un colonel russe et nous avons donné des détails sur la raison pour laquelle ce colonel russe a été capturé par des forces qui sont censé travailler aux côtés de Moscou pendant la guerre en Ukraine.