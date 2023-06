Dans un communiqué en date du 31 mai 2023 et signé du Chef d’Etat -Major Général des Forces armées béninoises, Général de Brigade Fructueux C.A. Gbaguidi, il sera procédé du vendredi 09 au dimanche 11 juin 2023 à la sélection de jeunes filles et de jeunes gens âgés de 18 à 30 ans préalablement enregistrés lors de la phase d’inscription. Selon ce communiqué, cette sélection se déroulera dans les Chefs-lieux des douze (12) départements du Bénin et va consister « en une course à pied sur six (06) kilomètres pour les filles et huit (08) kilomètres pour les garçons ». Le Général de Brigade Fructueux C.A. Gbaguidi précise que « le rassemblement des candidats est prévu pour 06 heures dans chaque département ».

Pour les candidats des départements de l’Alibori et de l’Atacora, ils doivent se rassembler respectivement à l’entrée du camp militaire de Kandi et à l’Agence Ecobank de Natitingou. Quant à ceux des départements de l’Atlantique et du Borgou, ils sont tous invités à être présents au Carrefour Toussaint Louverture et à l’entrée Ouest du camp militaire de Séro Kpéra de Parajkou. L’entrée du camp militaire de Dassa-Zoumè et de la Préfecture d’Aplahoué sont retenus pour les candidats des départements des Collines et du Couffo et pour ceux des départements de la Donga et du Littoral, ils sont tous conviés chacun à la devanture de la Mairie de Djougou et fin pavé Fidjrossè (route des pêches).

La Préfecture de Lokossa et le carrefour cinquantenaire sont choisis pour les candidats des départements du Mono et de l’Ouémé. Et pour les postulants des départements du Plateau et du Zou, c’est les carrefours NOCIBE (route de Pobè) et Lapin (Abomey) qui sont leur lieu de rassemblement. Le Chef d’Etat -Major Général des Forces armées béninoises a signifié que « le calendrier de passage des Communes sera affichée dans les préfectures ». Il n’a pas manqué de préciser que « tout candidat ou individu auteur ou coauteur de tricherie de quelque nature que ce soit, pendant cette épreuve sportive, sera disqualifié et mis à la disposition du Directeur Général de la Police républicaine pour des poursuites judiciaires conformément aux textes en vigueur ».