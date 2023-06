Le Kremlin a récemment signé un contrat pour la construction d'un abri anti-bombes nucléaires dans l'enceinte de l'hôpital le plus prestigieux de Moscou, selon un contrat de fourniture cité par le service en langue russe de The Moscow Times et le Point. Cette mesure extraordinaire intervient quelques jours après des attaques de drones sans précédent sur la capitale russe. L'abri, conçu pour accueillir 800 personnes parmi les patients VIP et le personnel, devrait être construit dans un temps record à l'Hôpital Clinique Central de Moscou, une structure protégée.

La structure, officiellement dénommée "structure de protection de la défense civile", est prévue pour être achevée d'ici le 20 décembre de cette année. Le contrat de 35 millions de roubles (433 000 dollars) a été signé par l'administration présidentielle russe le vendredi précédent, selon sa liste sur le site d'achat public. Le contrat stipule que le plan de l'abri anti-bombes doit être approuvé dans un délai de 15 jours.

L'abri est censé fournir une protection contre une puissante vague d'explosion et des radiations dans un rayon de 10 kilomètres. Plusieurs entrées, une sortie d'urgence, des pièces principales et auxiliaires, ainsi qu'un système de ventilation et de chauffage sophistiqué, sont prévus pour purifier l'air des "moyens de destruction massive gazeux" et permettre des "procédures médicales en temps de guerre". Des systèmes de communication spéciaux "pour les officiels sous protection d'État" figurent également dans la liste des équipements requis.

Cette initiative du Kremlin survient dans un contexte de tension, suite à une attaque de drones sur Moscou. Le ministère russe de la Défense a annoncé avoir abattu huit drones au-dessus de Moscou tandis que des rapports médiatiques non confirmés font état de 32 drones impliqués dans l'attaque. L'une de ces attaques s'est produite à quelques kilomètres de la résidence du président Poutine à Novo-Ogaryovo. Plus tôt en mai, Moscou avait affirmé que l'Ukraine avait tenté d'assassiner Poutine lors d'une attaque de drones sur la Maison du Sénat du Kremlin, où se trouvent le bureau et l'appartement présidentiels.