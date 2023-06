Chacun des dix agents de l'Agence nationale des transports terrestres qui se sont retrouvés dans les mailles de la justice dans le dossier de malversations financières a été fixé sur son sort lundi 05 juin 2023 par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Deux d'entre eux ont été condamnés. Les 08 autres ont été libérés au bénéfice du doute. Poursuivis pour «abus de fonctions » et «complicité d'abus de fonction », 10 agents de l'Agence nationale des transports terrestres (Anatt) déposés derrière les barreaux depuis plusieurs mois ont été jugés ce lundi 05 juin par la CRIET.

Parmi ces personnes déposées en prison suite à des accusations d'immatriculation de 2646 véhicules sans paiement préalable des frais de douane entre 2016 et 2020, deux ont été condamnés à 24 mois d'emprisonnement dont 18 mois ferme et six mois assortis de sursis. Il s'agit de l'ancien chef du service informatique de ladite agence et d'un agent du service de délivrance des plaques. Étant au terme de leurs peines, il pourront recouvrir leur liberté sous peu.

Ils disposent également de 15 jours pour faire appel à la décision de la cour. Les 08 autres personnes poursuivies dans ce même dossier ont été relâchées au bénéfice du doute par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Dans cette affaire, le préjudice causé à l'Etat béninois est estimé à 13,3 milliards francs CFA. L'ancien directeur de l'Agence nationale des transports terrestres Thomas Agbeva qui est l'accusé principal s'est éteint en prison en juillet 2022.