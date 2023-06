Ce lundi 5 Juin, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a condamné un douanier à un an de prison dont trois mois fermes, dans une affaire de sortie frauduleuse du soja du territoire du Bénin. Trois autres agents de la douane poursuivis dans la même affaire ont été libérés au bénéfice du doute. 7 personnes dont quatre fonctionnaires de la douane et trois de leurs assistants communément appelés '' Klébés'' poursuivis pour abus de fonction et complicité d'abus de fonction dans un dossier de sortie frauduleuse du soja du Bénin ont été fixés sur leurs sorts par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme ce lundi 5 Juin.

Dans cette affaire, il s'agit de trois camions de soja arraisonnés à Bassila près de la frontière Bénin-Togo. A l’audience qui s'est tenue le 15 mai dernier, le procureur a indiqué que les éléments téléphoniques révèlent que les douaniers mis en cause ont conclu un accord de 100.000 FCF avec les transporteurs pour exporter plusieurs camions de soja. Il avait demandé à la cour de reconnaitre chacun des douaniers coupables d’abus de fonction et les klébés coupables de complicité d'abus de fonction et de les condamner à 12 mois de prison dont 6 mois fermes. Cependant, dans son délibéré du 05 juin 2023, la cour a condamné un des quatre douaniers à 12 mois de prison dont 3 mois fermes et au payement d’une amende de 5 millions de francs cfa. Les trois autres douaniers ont été relaxés au bénéfice du doute. Les trois assistants des douaniers ont été condamnés à 12 mois de prison dont 6 mois fermes.