À deux journées de la fin du championnat, l'équipe de Ouidah maintient son titre et ceci grâce au match nul obtenu en déplacement dans l'après midi de ce jeudi 8 juin 2023 à Banikoara (0-0).Avec 07 points de plus que Loto-Popo qui a été tenu en échec par AS Cotonou (0-0), les cotonoculteurs conservent le titre de champion. Deuxième titre consécutif pour cette formation de ZVUNKA.

L'élite de Ouidah opère un nul solide à Banikora et conserve son titre à deux journées de la fin. Loto_popo deuxième, pourrait bien remporter le sacre avec une victoire contre l'AS Cotonou... mais hélas. Le club de loto, lui aussi coincé au stade René Pleven d'Akpakpa. Sans doute,Le football béninois réside désormais à Ouidah.Classement à l'issue de la 22ème journée se présente comme suit: 1er Coton FC 52 pts +18 , 2è Loto-Popo 45 pts +17 🥈3⃣è Ayéma FC 36 pts +05, 4è Dadjè FC 33 pts +02, 5è Dynamo d'Abomey 31 pts +04, 6è ASVO 30 pts +05, 7è US Cavaliers 28 pts +02, 8è Damissa FC 28 pts +00, 9è JA Kétou 28 pts -02🔟è ASPAC FC 27 pts -021⃣1⃣è AS Cotonou 25 pts -021⃣2⃣è AS Takunnin 25 pts -061⃣3⃣è Bani Gansè FC 25 pts -071⃣4⃣è Requins FC 21 pts -071⃣5⃣è Buffles FC 18 pts -161⃣6⃣è Dragons FC 16 pts -11

NB: Champion ; qualifié pour les préliminaires de la Ligue des Champions CAF Vice-champion ; qualifié pour les préliminaires de la Coupe CAF