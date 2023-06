Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a averti lors d'un discours au sommet sur la sécurité du Dialogue de Shangri-La que toute guerre contre Taïwan serait "dévastatrice" et aurait un impact sur l'économie mondiale d'une manière inimaginable. Austin a souligné le soutien continu des États-Unis à la démocratie taïwanaise et a déclaré que le conflit n'était ni imminent ni inévitable, mais que la dissuasion était essentielle pour maintenir la paix. Selon Austin, la paix et la stabilité dans le détroit de Taiwan sont dans l'intérêt du monde entier, car la sécurité des voies de navigation commerciale et des chaînes d'approvisionnement mondiales en dépend.

Il a également souligné l'importance de la liberté de navigation dans le monde entier. Austin a averti que tout conflit dans la région serait dévastateur et aurait des conséquences économiques graves. Austin s'est dit profondément préoccupé par le manque de communication de la République populaire de Chine et a appelé à un engagement plus sérieux dans la gestion des crises. Il a souligné que le dialogue était une nécessité et non une récompense, exhortant la Chine à faire plus que des gestes de courtoisie. Lors de son discours, Austin a réaffirmé l'engagement des États-Unis envers leurs alliés et partenaires dans la région de l'Indo-Pacifique.

Les USA défient la Chine en lançant une initiative avec Taïwan Les États-Unis ont une fois encore défié la Chine sur le dossier de Taïwan. En effet, selon une annonce qui a été faite ce jeudi…

Il a critiqué la Chine pour ses interceptions risquées d'avions américains et alliés dans l'espace aérien international, et a assuré que les États-Unis soutiendraient leurs alliés contre toute coercition ou intimidation. Austin a souligné la préparation des États-Unis dans la région, affirmant qu'une armée crédible était essentielle pour dissuader toute décision erronée. Il a déclaré que les États-Unis seraient prêts quoi qu'il arrive, montrant ainsi la détermination du pays à défendre ses intérêts et ceux de ses alliés.

Les commentaires d'Austin interviennent à un moment de tensions croissantes entre les États-Unis et la Chine. La Chine a récemment rejeté une offre de rencontre d'Austin lors du sommet de Singapour en raison des sanctions américaines contre des responsables et des entreprises chinoises. Le Parti communiste chinois considère Taïwan comme faisant partie de son territoire, bien qu'il ne l'ait jamais contrôlé. Les exercices militaires de la Chine près de l'île ont suscité des inquiétudes quant à ses intentions et le dirigeant chinois Xi Jinping n'a pas exclu le recours à la force.