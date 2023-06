Lors d'une rencontre à Paris avec le président de la République du Bénin, Patrice Talon, le président Bola Ahmed Tinubu a exprimé sa volonté d'approfondir les relations bilatérales entre le Nigéria et les autres pays africains, en particulier au niveau sous-régional. Soulignant l'importance du Bénin dans la politique étrangère et économique du Nigéria, il a insisté sur la mise en œuvre mutuelle des politiques commerciales, de sécurité et de contrôle des frontières. Selon Tinubu, l'Afrique a toujours été au cœur de la politique étrangère nigériane, et le Nigéria est prêt à améliorer encore davantage ses relations avec ses voisins.

Lors de l'échange, Tinubu a affirmé que le Nigéria et le Bénin sont comme des jumeaux siamois, unis par des liens indissolubles et soutenus par d'autres pays amis. "Nous devons reconnaître que nous avons besoin l'un de l'autre. Nous sommes dans une boucle et personne ne devrait nous séparer...Je viens de nommer quelqu'un qui travaillera avec vous en tant que contrôleur général des douanes, Adewale Bashir Adeniyi, et il sera disponible pour notre intérêt commun.", a déclaré Tinubu au président Talon. Il a ajouté que son administration serait toujours ouverte et accessible à tous les pays voisins, soulignant son engagement à travailler ensemble pour une croissance et une récupération systématiques.

Tinubu a également exprimé sa conviction en l'Afrique et sa volonté de contribuer à son développement. "Je crois en l'Afrique. Nous avons la nécessité de faire grandir le continent", a-t-il déclaré, critiquant le fait que l'Afrique a toujours été laissée pour compte dans l'économie mondiale et a souvent été classée comme un investissement à haut risque avec des taux d'intérêt élevés sur les emprunts.

Le président de la République du Bénin, Patrice Talon, a pour sa part fait part de son espoir renouvelé pour la sous-région et l'Afrique lors de l'investiture du président Tinubu à Abuja. Il a promis de soutenir la politique commerciale et de sécurité, en particulier aux frontières. "Nous sommes prêts à travailler avec vous, Votre Excellence, pour mettre en œuvre des politiques qui protégeront nos économies aux entrées terrestres et maritimes. Ce qui est interdit au Nigéria sera également interdit au Bénin", a ajouté Talon.