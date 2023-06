Le conflit russo-ukrainien est entrain de redistribuer les cartes de la géopolitique mondiale. L’Ukraine fait actuellement des pieds et des mains dans le but d’intégrer l’OTAN. La question de l’adhésion de Kiev à l’OTAN est l’un des principaux points de dissension entre l’Ukraine et la Russie. Depuis le début du conflit, l’OTAN a mobilisé d’énormes moyens pour soutenir l’Ukraine. Au vu du contexte actuel, Volodymyr Zelensky met la pression pourque son pays puisse intégrer très rapidement l’OTAN. Cependant, les États-Unis ne l’entendent pas de cette oreille.

En effet, Joe Biden, le président américain a récemment indiqué que Kiev ne bénéficierait pas de pass droit dans son processus d’adhésion à l’OTAN. Selon le locataire de la Maison-Blanche, pour intégrer l’organisation transatlantique, il faut respecter scrupuleusement plusieurs critères et l’Ukraine devra se plier à ce processus. Comme nous l’écrivions il ya quelques jours, le secrétaire général de l’OTAN était allé dans le même sens que Joe Biden. Pour Jens Stoltenberg, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs pour ne pas complexifier davantage les choses avec la Russie. Stoltenberg a notifié que l’examen d’adhésion de l’Ukraine suit son cours et que le processus est assez long. "Mais ce que nous savons, c’est que nous devons répondre à la demande d’adhésion de l’Ukraine et à la voie à suivre. Des consultations sont en cours entre les alliés de l’OTAN, et ces consultations [ne sont pas] encore terminées" avait affirmé l’ancien premier ministre norvégien.

OTAN: Poutine avertit d'un "grand danger" et menace Le président russe Vladimir Poutine a récemment averti l'OTAN d'un "grave danger" d'être davantage impliquée dans la guerre en Ukraine si les membres de l'alliance…

Les déclarations du locataire de la Maison-Blanche et du SG de l’OTAN interviennent alors que l’organisation transatlantique prépare activement son sommet qui aura lieu à Vilnius en Lituanie du 11 au 12 juillet. Selon des sources concordantes, Volodymyr Zelensky devrait participer à ce sommet de haut niveau et nul doute que le conflit russo-ukrainien sera au menu des échanges.