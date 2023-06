La guerre en Ukraine continue de faire la une de la presse internationale. Afin de parvenir à une solution débouchant sur la paix, plusieurs médiations ont eu lieu, notamment celle de la Chine. Ce vendredi 16 juin 2023, ce sont plusieurs médiateurs africains qui se sont rendus en Ukraine pour discuter avec le président Volodymy Zelensky. Cependant, plusieurs missiles russes se sont abattus sur la capitale ukrainienne, Kiev, selon le maire de la ville, Vitali Klitschko. D'après le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kouleba, il s’agit d’un message envoyé par la Russie aux médiateurs africains.

La médiation rencontrera Vladimir Poutine demain

Sur Twitter, il a estimé que : « Les missiles russes sont un message à l'Afrique : la Russie veut plus de guerre, pas de paix », tout en ajoutant que : « les missiles volent encore en visant Kiev ». Le maire de Kiev a par ailleurs indiqué qu’il y a eu une explosion dans le quartier de Podil. Notons qu'après la visite officielle de la médiation en Ukraine, ce jour, elle rencontrera le président russe, Vladimir Poutine demain, samedi 17 juin 2023. Pour rappel, avant l'arrivée de la médiation africaine en Ukraine, le président sénégalais Macky Sall avait été annoncé. La nouvelle avait été donnée le mercredi 14 juin 2023, après le dernier conseil des ministres sénégalais.

Ce déplacement a lieu dans le cadre de l’initiative des dirigeants africains à contribuer au retour de la paix dans cette partie du monde. Macky Sall, à en croire le communiqué du conseil des ministres, se rendra à Saint Pétersbourg et à Kiev les 16 et 17 juin 2023. Le document rendu public par les médias sénégalais avait également indiqué qu’il s’agit d’une mission africaine de médiation entre l’Ukraine et la Russie « pour un cessez-le-feu et une paix durable dans la région ». Ce déplacement fait par le président sénégalais dans un contexte de hautes tensions au Sénégal, après la condamnation de l’opposant Ousmane Sonko, qui avait provoqué d’importantes manifestations. Ces dernières avaient fait beaucoup de morts dans le pays.