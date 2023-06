C’est un nouveau drame lié aux armes à feu qui touche encore les États-Unis. Une fillette âgée de 4 ans a été accidentellement tuée par un autre enfant avec une arme à feu. Selon la presse américaine, le drame a eu lieu le mercredi 31 mai 2023 dans la banlieue de Chicago. Un communiqué de presse publié hier jeudi a confirmé l’accident, tout en soulignant que l’enfant a été « accidentellement touché par arme à feu par un autre enfant du même foyer ». D’après le Chicago Sun-Times, le père de la fillette, est le propriétaire de l’arme à feu, qu’il détient légalement.

Elle avait utilisé une arme semi-automatique

Il a confié aux policiers avoir rangé le pistolet en haut d’un placard. Notons que ce n’est pas la première fois qu’un enfant meurt après avoir été touché par une arme à feu. En mars 2023, une fillette de trois ans a tué par erreur sa sœur, âgée de quatre ans, dans l’État du Texas. D’après la police américaine, sa sœur avait utilisé une arme semi-automatique. Face à la presse, le shérif du comté de Harris, dans la banlieue de Houston, Ed Gonzales, avait estimé qu’« il semble s'agir d'une nouvelle histoire tragique où un enfant a eu accès à une arme à feu et a touché quelqu'un d'autre ».

Toujours selon le shérif, l'enfant de 3 ans a échappé au contrôle des adultes et « a eu accès à un pistolet semi-automatique, chargé. Les membres de la famille ont entendu un coup de feu. Ils se sont précipités dans la pièce et ont trouvé la fillette de 4 ans, sur le sol, inerte ». Pour rappel, les armes à feu font partie des causes des morts d’enfants aux États-Unis. Selon plusieurs statistiques, outre ce fait, le pays compte davantage d’armes à feu que d’habitants. Ainsi, environ un adulte sur deux, vit dans un foyer où se trouve une arme à feu et au moins un adulte sur trois en possède une.