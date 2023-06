La communauté du rap américain est en deuil après le décès tragique du rappeur Milton Powell, mieux connu sous son nom de scène "Big Pokey". À l'âge de 48 ans, l'artiste s'est effondré lors d'une représentation samedi soir à Beaumont. Une vidéo qui circule en ligne capte cet effondrement soudain. Le rappeur a été transporté d'urgence à l'hôpital où, malgré les efforts de RCR pour le réanimer, il est décédé. La cause de la mort n'a pas été immédiatement confirmée, mais des rumeurs indiquent un possible arrêt cardiaque. Le publiciste de Big Pokey a confirmé la nouvelle de son décès à FOX 26, ajoutant que les détails seront divulgués ultérieurement, une fois les résultats de l'autopsie obtenus.

Big Pokey, une figure emblématique du rap de Houston, était connu pour son amour de la musique et son talent pour le freestyle. Sa carrière, qui comprend la sortie d'un nouveau projet solo en 2021, a laissé une marque indélébile dans le monde du rap. La nouvelle de son décès a été accueillie avec choc et tristesse, notamment par le rappeur Lil' Flip, un proche ami de Big Pokey, qui a reçu un message d'un spectateur lors du concert tragique, l'informant de l'effondrement de Big Pokey.

Le lendemain du décès de Big Pokey, le rappeur légendaire de Houston, Bun B, a rendu hommage à son collègue sur Instagram. Dans un post touchant, Bun B a décrit Big Pokey comme une "montagne discrète et humble d'un homme qui se déplaçait avec honneur et respect", ajoutant qu'il sera beaucoup manqué. De même, Paul Wall, un autre grand nom du rap de Houston, a honoré Big Pokey en le décrivant comme un "pionnier et un leader".

Alors que la communauté du rap continue de pleurer la perte de ce talent, l'agent de Big Pokey a demandé le respect de la vie privée de la famille pendant cette période difficile. Une déclaration au nom de la famille a été partagée avec FOX 26, affirmant : "C'est avec une profonde tristesse que nous partageons la nouvelle du décès de notre bien-aimé Milton 'Big Pokey' Powell. Big Pokey est décédé le 18 juin 2023. Il était très aimé de sa famille, de ses amis et de ses fidèles fans."