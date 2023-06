La concurrence féroce entre les États-Unis et la Chine dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA) suscite de vives inquiétudes parmi les experts, qui estiment que cette bataille dictera l'avenir de l'humanité. Alors que les progrès de l'IA se font à pas de géant, les deux superpuissances investissent des sommes considérables en temps et en ressources pour développer cette technologie révolutionnaire. Toutefois, les avis divergent quant à savoir qui contrôlera les systèmes les plus avancés et aura ainsi le pouvoir de façonner la liberté d'expression et la dynamique de pouvoir dans la société moderne.

Le Dr Michael Capps, PDG de Diveplane, a exprimé ses préoccupations lors d'une interview accordée à une chaine américaine, affirmant que "la course entre les États-Unis et la Chine, je pense qu'elle va dicter l'avenir de l'humanité". Selon lui, le gouvernement chinois, l'armée chinoise et les entreprises technologiques du pays travaillent en étroite collaboration pour remporter la course à l'IA. C'est à Fox News Digital qu'il s'est confié. En revanche, aux États-Unis, les technologues américains travaillent dur, mais le gouvernement et l'armée ne semblent pas investir autant d'efforts dans ce domaine. Capps souligne que l'IA n'est qu'une petite partie des discussions au Congrès et des budgets militaires américains, et qu'elle n'est pas considérée comme une priorité.

La déclaration de Capps trouve écho dans les propos de Gordon Chang, auteur de "The Coming Collapse of China", qui compare cette compétition à la course spatiale du 21e siècle entre les États-Unis et l'Union soviétique. Selon Chang, cette course à l'IA est encore plus importante, car elle aura un impact majeur sur les économies nationales et, par conséquent, sur la force des pays. En effet, des économies plus fortes entraîneront des armées plus puissantes et des sociétés plus prospères.

Capps salue les efforts du gouvernement américain pour financer la recherche "responsable" sur l'IA, notamment avec un investissement de 140 millions de dollars de la National Science Foundation. Cependant, il souligne que cela est insignifiant comparé aux dépenses massives engagées par des géants technologiques comme Google. À moins que les États-Unis n'opèrent un "changement radical" dès maintenant, Capps prévient que la Chine sera bien en avance sur le plan technologique.

Il est évident que la domination de l'IA aura des répercussions profondes sur tous les aspects de la société, de l'économie à la sécurité nationale en passant par la vie quotidienne des individus. Les systèmes d'IA sont de plus en plus présents dans nos vies, des assistants virtuels aux véhicules autonomes, en passant par la surveillance et la prise de décision automatisée. Il est donc crucial de comprendre les enjeux de cette course et d'investir de manière responsable dans le développement et l'utilisation de l'IA.