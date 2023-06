Le ministre des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, Yves Chabi Kouaro a, dans une note de service en date du 31 mai 2023 et intitulée « Rappel au respect du calendrier scolaire », décidé de mettre en garde les établissements d’enseignement secondaire publics et privés. Le ministre Yves Chabi Kouaro a indiqué dans cette note de service qu’il lui « est revenu avec insistance que certains Chefs d’établissement d’enseignements secondaires publics et privés ne respectent pas les dispositions de l’arrêté fixant le calendrier scolaire 2022-2023 ci-dessus référencié et mettent en vacances leurs apprenants de façon précoce ».

Il a précisé que « cet état de chose n’est pas de nature à favoriser l’accomplissement exhaustif du temps d’apprentissage imparti aux activités pédagogique ». C’est pourquoi, il a saisi l’occasion qui lui est offerte pour rappeler à l’ordre ces Chefs d’établissement d’enseignements secondaires publics et privés que les activités de l’année 2022-2023 prendront rigoureusement fin le vendredi 30 juin 2023 après les cours de l’après-midi, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’arrêté. Pour le ministre des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, « les chefs des établissements publics et privés qui outrepasseraient ces dispositions réglementaires seront seuls responsables des déconvenues qui en découleraient ».