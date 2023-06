Selon la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, toute menace contre les forces russes de maintien de la paix en Transnistrie sera interprétée comme une attaque contre la Russie. Ces propos ont été prononcés en réponse aux déclarations provocatrices du président ukrainien, Zelensky, mettant en danger les militaires russes stationnés en Transnistrie. Zakharova a réaffirmé que la Russie répondrait de manière adéquate à toute provocation à l'encontre de ses forces militaires.

Zakharova a clairement mis en garde que toute action compromise la sécurité de leurs forces en Transnistrie serait considérée, conformément au droit international, comme une attaque contre la Fédération de Russie. Elle a également condamné les paroles de Zelensky qui suggérait que les soldats de la paix russes devaient partir s'ils voulaient rester en vie. Elle a dénoncé ces propos comme relevant "de la logique d'une cellule terroriste internationale classique" et révélant l'agressivité du régime de Kiev.

La représentante diplomatique russe a par ailleurs souligné que la Russie veillait attentivement à la situation en Transnistrie et mettait en garde contre toute tentative de déstabilisation. Elle a rappelé que le déploiement des militaires russes dans la région avait des motifs légitimes, faisant partie d'une force conjointe de maintien de la paix et d'un groupe opérationnel de forces russes. Leur présence, a-t-elle insisté, est directement liée à la résolution politique du conflit transnistrien, dans lequel la Russie joue le rôle de médiateur et de garant.