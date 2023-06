L'Egypte antique continue de fasciner le monde, avec ses pharaons, ses pyramides et ses dieux aux noms aussi mystiques que leurs représentations. Chaque découverte archéologique nous donne un aperçu de ce monde ancien, mêlant l'historique et le mystérieux, et nourrit notre fascination pour cette civilisation unique. C'est dans ce contexte que se situe une récente trouvaille exceptionnelle en Israël. Lydia Marner, une Israélienne de 74 ans, a découvert par hasard une statuette de la déesse égyptienne Hathor datant d'environ 3000 ans, lors d'une promenade sur la plage de Palmahim, au sud de Tel-Aviv.

Cette trouvaille, confirmée par l'Autorité israélienne des antiquités, témoigne du lien fort qui unissait l'Egypte ancienne et la culture cananéenne de l'âge du bronze. Les Cananéens avaient l'habitude d'adopter les rituels et les coutumes religieuses des Égyptiens, qui dominaient la région à l'époque. Des figurines rituelles comme celle d'Hathor étaient couramment placées dans des endroits centraux des maisons pour apporter chance et protection, comme le précise le Dr Amir Golani, expert de l'âge du bronze auprès de l'Autorité israélienne des antiquités.

Armes américaines à l'Ukraine: Israël craint que l'Iran les récupère Israël exprime de nouvelles craintes concernant l'Iran et la possibilité de transferts d'armes provenant des États-Unis et d'autres pays manifestés à l'Ukraine vers son ennemi…

Hathor, déesse de la fertilité, de la force, de la protection et de la sagesse, était aisément reconnaissable à sa coiffure imitant les cornes d'un taureau, ainsi qu'aux yeux et aux oreilles proéminents qui lui étaient attribués. Cette découverte met en lumière l'influence durable de la civilisation égyptienne dans cette région du Moyen-Orient.

En remettant la statuette aux autorités conformément à une récente campagne encourageant les citoyens à restituer les antiquités trouvées, Lydia Marner a non seulement permis de préserver un morceau de l'histoire, mais a également rappelé à tous l'importance de la sauvegarde du patrimoine. Ces trouvailles, comme celle de la statuette d'Hathor, sont des fenêtres sur notre passé, des témoins muets de l'époque où l'Egypte ancienne régnait sur le monde, et continuent de nourrir notre fascination pour cette époque lointaine.