Les derniers mois ont été marqués par l'apparition de nouveaux navires au sein de l'Armée populaire de libération (APL) de Chine, des acquisitions qui ont suscité une certaine inquiétude chez son voisin insulaire, Taïwan. Il est à noter que la marine chinoise a mis la main sur deux nouveaux aéroglisseurs d'assaut amphibie de classe Zubr (LCAC), dévoilant ainsi une capacité à produire indépendamment des navires de cette envergure. Ce sont des ajouts significatifs à la flotte existante du PLAN, qui comprend déjà quatre autres navires de cette classe. Ces véhicules, initialement conçus par l'Union soviétique, pourraient changer la donne dans le cas d'une éventuelle confrontation avec Taïwan, compte tenu de leur aptitude à transporter du matériel lourd.

Il faut préciser que les deux premiers navires Zubr de Chine ont été construits en Crimée, grâce à un accord avec l'Ukraine, avant l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014. Les troisième et quatrième navires Zubr, quant à eux, ont été assemblés en Chine avec la supervision d'ingénieurs ukrainiens et ont été livrés en 2018. Cependant, les deux dernières acquisitions de la Chine, soit les cinquième et sixième navires de ce type, ont été détectées il y a peu et semblent présenter des différences de conception mineures avec les modèles précédents selon des experts relayés par la presse taïwanaise. Ceci suggère que la Chine a réussi à acquérir les plans originaux et à produire ces navires d'assaut amphibies lourds sans assistance étrangère.

Les aéroglisseurs Zubr sont capables de transporter jusqu'à 150 tonnes de fret, soit trois chars de combat ou dix véhicules blindés. En termes de troupes, un Zubr peut transporter jusqu'à 360 soldats. Si ces véhicules étaient pleinement exploités, ils pourraient débarquer plus de 4000 soldats chinois à Taïwan en une seule journée. C'est une capacité qui s'ajoute aux autres actifs de transport de troupes et de véhicules blindés dont dispose la Chine, comme les navires d'assaut amphibies de type 075, les quais de transport amphibies de type 071 et les navires LCAC de type 726.

Notons que la capacité de la Chine à produire ses propres aéroglisseurs Zubr de manière autonome change la donne. Ce développement ne manquera pas d'être suivi de près par les analystes militaires, qui chercheront à déterminer le taux de production et à évaluer comment une flotte de navires de transport Zubr pourrait influencer la logistique d'une éventuelle invasion de Taïwan. Dans un contexte de tensions croissantes dans la région, ces évolutions représentent un facteur supplémentaire d'incertitude et d'inquiétude pour Taïwan.