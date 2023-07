Les allégations selon lesquelles la France soutient le terrorisme en Afrique ont été catégoriquement démenties par Marc Vizy, l'ambassadeur français au Bénin lors d'une interview accordée à la radio béninoise Bip Radio. Ces accusations, qui sont régulièrement véhiculées au sein de la diaspora africaine, sont le fruit de "la pure imagination", selon Vizy. Le diplomate souligne que les pertes tragiques subies par les militaires français engagés dans la lutte contre le terrorisme sur le continent africain témoignent de l'engagement sincère de la France envers ses partenaires africains.

Dans un contexte géopolitique tendu, certains pays comme le Mali ont accusé la France de financer le terrorisme, alimentant ainsi les tensions diplomatiques. Le Mali a même affirmé détenir des preuves en accusant violemment Paris à l'ONU. En revanche, pour Vizy, le sacrifice de jeunes soldats français, tombés dans la lutte contre le terrorisme, témoigne de la volonté inébranlable de la France à combattre cette menace aux côtés des pays africains. « Ceux qui imaginent qu’en France, on serait assez fou pour aller financer des gens qui tuent, qui éliminent nos enfants, ceux qui croient ça, ils regardent trop de film. Ce n’est pas possible », a déclaré l'ambassadeur français.

La position de la France en Afrique a également été scrutée par des puissances étrangères, la Russie en tête, qui selon Paris, tenterait de mener des actions contre la France. Cette dimension internationale complexifie davantage les débats sur l'engagement de la France en Afrique, envenimant le sentiment anti forces françaises qui se propage sur le continent.

Marc Vizy a souligné que le soutien de la France à l'Afrique est en réalité un prolongement de l'aide que les Africains ont apportée à l'armée française lors de la Première Guerre mondiale. Il insiste sur le fait que la France n'est pas en quête de la primauté opérationnelle, mais qu'elle aspire plutôt à aider, soutenir et collaborer étroitement avec les forces armées locales. Ainsi, la vision simpliste d'une France finançant le terrorisme en Afrique est rejetée par l'ambassadeur, qui appelle à une appréciation plus nuancée et équilibrée du rôle de la France sur le continent africain.