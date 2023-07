Henley & Partners, cabinet de conseil en migration d'investissement, a récemment publié son classement annuel des pays africains qui abritent le plus grand nombre de résidents fortunés, dans son Africa Wealth Report, réalisé en collaboration avec New World Wealth. Ce rapport exhaustif fournit un aperçu détaillé de la richesse privée en Afrique, en mettant en évidence les tendances concernant les individus fortunés, le luxe, la gestion de patrimoine, ainsi que les avis d'experts sur l'investissement en Afrique, le secteur de la migration des investissements et la mobilité économique sur le continent.

Parmi les pays qui se démarquent, on retrouve les "cinq grands" marchés de la richesse en Afrique, à savoir l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Nigeria, le Kenya et le Maroc, qui ensemble représentent 56% des personnes fortunées d'Afrique et plus de 90% des milliardaires du continent.

1- Afrique du Sud (37 800)

En tête de liste, nous retrouvons l'Afrique du Sud, qui compte un impressionnant nombre de résidents fortunés, avec 37 800 millionnaires. Ce pays, considéré comme la locomotive économique de l'Afrique, jouit d'une économie diversifiée et d'infrastructures modernes. Son secteur minier, ses industries manufacturières et ses services financiers sont des moteurs importants de sa croissance économique.

2- Egypte (16 100)

En deuxième position, nous avons l'Égypte, avec 16 100 millionnaires. Ce pays possède une histoire millénaire et une position géographique stratégique entre l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Europe, ce qui en fait un carrefour économique et commercial. L'Égypte se distingue également par son secteur touristique florissant, ses industries de pointe et son marché en expansion.

3- Nigeria (9 800)

Le Nigeria, la plus grande économie d'Afrique, occupe la troisième place avec 9 800 millionnaires. Malgré les défis liés à la corruption et à l'insécurité, le pays offre des opportunités d'investissement attractives, notamment dans les secteurs pétrolier, gazier, agricole et des technologies de l'information.

4- Kenya (7 700)

Le Kenya se positionne à la quatrième place, avec 7 700 millionnaires. Ce pays est souvent considéré comme la plaque tournante de l'innovation et des affaires en Afrique de l'Est. Son secteur des technologies de l'information et de la communication connaît une croissance exponentielle, tandis que le secteur touristique reste également un moteur économique important.

5- Maroc (5 800)

Enfin, le Maroc clôt la liste des cinq pays les plus riches d'Afrique en termes de résidents fortunés, avec 5 800 millionnaires. Ce pays se démarque par sa stabilité politique, sa position géographique stratégique en tant que porte d'entrée vers l'Europe et son développement économique soutenu par des secteurs tels que l'agroalimentaire, le tourisme et les énergies renouvelables.

Il convient de noter que ces chiffres sont basés sur le nombre de millionnaires résidents dans chaque pays, et ne tiennent pas compte des fortunes détenues à l'étranger ou des investissements internationaux. Il est important de souligner que la richesse croissante de ces pays ne doit pas occulter les défis socio-économiques auxquels ils sont confrontés. La répartition inégale de la richesse, la pauvreté persistante et les disparités socio-économiques restent des enjeux majeurs à aborder pour assurer un développement inclusif et durable.