Le député du groupe parlementaire (Union Progressiste Le Renouveau), Lazard Sèhouéto a fait une sortie médiatique sur la chaîne de télévision en ligne « Reporter Bénin Monde » pour se prononcer sur plusieurs sujets d’actualité nationale notamment celle sur la loi d’amnistie déposée par les députés du groupe parlementaire « Les Démocrates ». Dans ses propos sur ledit média, il a différencié la situation carcérale de l’ancienne ministre Reckya Madougou de celle du Professeur Joël Aïvo. « Il n’y a pas eu de preuves directement liées à lui qu’on pourrait attacher aux actes criminels qu’on lui (Joël Aïvo ) reproche ». Avec cette déclaration, le député de la 24ème circonscription électorale est favorable à une amnistie pour le Professeur du droit constitutionnel.

Concernant le cas de Reckya Madougou, il a déclaré que « de son numéro de l’argent est parti vers des numéros de gens qui sont retrouvés au cœur de l’organisation de troubles à l’ordre public et autres ». Cette affirmation a suscité, ce 4 juillet 2023 dans une déclaration rendue publique, une vive réaction de la part des avocats de l’opposante en détention. Pour ces avocats « Mr Sèhouéto a abondamment diffamé Madame Madougou qu’il désigne d’ailleurs inélégamment et de manière très discourtoise par ‘’fille’’ ». Selon eux, il n’existe aucun élément au dossier de madame Madougou à la CRIET par rapport à ce que dit Mr Sèhouéto et que « dire que de l’argent est parti du téléphone de madame Madougou vers des fauteurs de trouble à l’ordre public est archi faux ».

Vente d'immobilier au Bénin : un homme écope de 3 ans de prison Le vendredi 7 juillet 2023, le tribunal de Cotonou a condamné un homme à 3 ans de prison ferme et au paiement d'une amende de…

Ils ont indiqué aussi que « dire que, contrairement au professeur Aïvo, il y a un lien entre des présumés fauteurs de trouble et madame Madougou est aussi archi faux » et qu’« à moins que l’on veuille faire du deux poids deux mesures ». « Mr Sèhoueto seul connaît le but poursuivi » ont -ils lâché avant d’ajouter qu’ « aucun fait de trouble à l’ordre public n’a été mis à la charge de madame Madougou ». Les Conseils de Madame Reckya Madougpu ont rappelé qu’après que le gouvernement ait participé à la procédure contradictoire des experts de l’ONU au GTDA, l’Avis 51/2022 stipule ceci : « Le gouvernement n’a fourni aucun procès-verbal de témoignages, d’échanges téléphoniques, ou autres documents quant à l’implication présumée de madame Madougou dans une entreprise de financement de terrorisme ».

Mieux, disent-ils, le Groupe de Travail des Nations Unies sur la Détention Arbitraire a ressorti dans le même avis : « Pour toutes ces raisons, le Groupe de travail considère que la détention de madame Madougou est dépourvue de base légale, est contraire à l’article 9 de la déclaration universelle des droits de l’homme et à l’article 9 du pacte international des droits civils et politiques ». Ils ont également laissé entendre que « le GTDA/ONU a demandé la libération immédiate de RM, sans condition et avec dédommagement. Ainsi qu’une enquête indépendante pour identifier et sanctionner les responsables de la situation ».

Pour les Conseils des avocats de l’ancienne ministre, « la loi d’amnistie n’est pas nominative ». Car selon eux, « ce sont des faits qui sont amnistiés, qu’il y ait eu condamnation ou non ». « Bien que ce soient des personnes qui bénéficient d’une loi d’amnistie, la loi d’amnistie est impersonnelle, contrairement à ce que portent à croire les propos méprisants de monsieur Sèhouéto. D’où monsieur Sèhouéto sort-il ces informations diffamatoires ? », se sont-ils demandé. C’est pourquoi, ils réservent le droit d’en informer leur cliente afin de retenir « afin de retenir la suite à donner à cette grande diffamation ».