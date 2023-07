Dans un document judiciaire rendu public il y a quelques heures, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a déclaré qu'arrêter le dirigeant russe Vladimir Poutine, qui est censé assister au prochain sommet des BRICS à Johannesburg, équivaudrait à une déclaration de guerre à la Russie. La position de Ramaphosa fait suite à des efforts du principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique (DA), pour obliger le gouvernement sud-africain à mettre en œuvre le mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale (CPI) à l'encontre de Poutine.

Ramaphosa, dans une réponse sous serment, a qualifié la demande de l'opposition d'"irresponsable", soulignant l'enjeu de la sécurité nationale. "La Russie a clairement indiqué que l'arrestation de son président en exercice serait une déclaration de guerre", a déclaré le président sud-africain, ajoutant qu'il serait "contraire à notre Constitution de risquer de s'engager dans une guerre avec la Russie".

Poutine échange avec Ramaphosa, voici le contenu de leur échange Lors d’une conversation téléphonique ce samedi, le président russe Vladimir Poutine et son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa se sont entretenus de l'initiative de paix africaine…

En plus du risque de conflit, Ramaphosa a noté que l'arrestation de Poutine compromettrait la mission dirigée par l'Afrique du Sud pour résoudre pacifiquement la guerre en Ukraine. L'Afrique du Sud cherche donc une exemption auprès de la CPI, arguant que l'arrestation pourrait menacer "la sécurité, la paix et l'ordre de l'État".

Le dossier a provoqué des débats houleux. John Steenhuisen, chef de l'AD, a critiqué l'argument de Ramaphosa selon lequel l'arrestation de Poutine risquerait de provoquer une guerre, le qualifiant de "farfelu" et "fragile". Néanmoins, il reste à voir comment cette situation se déroulera, sachant que l'Afrique du Sud, actuellement présidente du groupe BRICS, entretient de solides relations économiques avec de nombreux pays, dont la Russie, et doit équilibrer ses obligations en tant que membre de la CPI et son rôle en tant que médiateur dans le conflit ukrainien.