Au Bénin précisément à Porto-Novo, les hautes autorités judiciaires, administratives et constitutionnelles se sont rassemblées le lundi 25 juillet dernier, dans le cadre de la 15e session de formation des magistrats de l'association des hautes juridictions francophones. Les activités de cette rencontre ont été lancées sous la houlette du ministre béninois de la justice Yvon Détchénou.

La rencontre des magistrats francophones à Porto-Novo a rassemblé une centaine de participants et de communicateurs autour de thématiques variées. Le président de la Cour suprême du Bénin Victor Dassi Adossou en sa qualité de président du Conseil d'administration de l'AHJF a expliqué l'importance des juridictions dans la préservation de la démocratie et de l'Etat de droit dans un monde dynamique. ‹‹ La naissance de nouveaux droits, la complexification de l'arsenal juridique existant avec de profondes mutations technologiques et sociétales qui s'opèrent chaque jour sous nos yeux dans un monde en proie à la mondialisation, rendent plus d'actualité, la nécessaire adaptation des juges aux évolutions de leur époque. La formation continue des magistrats des hautes juridictions francophones est un pilier fondamental dans la quête d'excellence juridique et judiciaire ››, a-t-il déclaré. Selon Yvon Détchénou, cette rencontre est une opportunité précieuse de renforcer l'intégration juridique et judiciaire des nations par une langue commune. Il a exprimé les remerciements du gouvernement béninois à l'organisation internationale de la francophonie.