Après sa prise de fonction en tant que représentant de l'organisation mondiale de la santé (OMS) ce 10 juillet 2023, Jean kouame Konan était en visite chez le professeur Benjamin Hounkpatin. C'était l'occasion au cours de laquelle, les deux hommes ont échangé sur certains sujets phares de leur domaine. Des questions liées à l'amélioration du secteur sanitaire béninois ont été également abordées.« Nous sommes dans une transition épidémiologique et il est important de renforcer le système de santé des pays afin de surmonter les défis liés à l’atteinte de la Couverture Sanitaire Universelle (CSU) » a commencé l'hôte du ministre de la santé.

Le nouveau Représentant de l’OMS a évoqué l’importance du partenariat entre le Bénin et l'OMS pour un meilleur financement de la santé. Il est à noter qu'il était aussi accompagné à cette rencontre des chefs Cluster des piliers d’intervention de l’OMS à savoir la Couverture sanitaire Universelle à toutes les étapes de la vie (UHC-LC), la Couverture Sanitaire Universelle à travers la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles (UHC-UCN) et la Préparation et Riposte aux Urgences Sanitaires (EPR).

Coupe de UFOA-B U20: Les Guépards du Bénin éliminés en demi-finale Les Guépards des moins de 20 ans du Bénin ont été éliminés, ce lundi 17 juillet 2023 à Abidjan, en demi-finale de la Coupe de…

Le ministre de la Santé, Prof Benjamin Hounkpatin a à son tour souhaité la bienvenue au nouveau Représentant de l’OMS sur le sol béninois et a saisi l’occasion pour remercier l’OMS principal conseiller technique de son département pour l’appui constant au Bénin dans tous les domaines de la santé. Le Prof Benjamin Hounkpatin a également évoqué la restructuration du ministère de la Santé dans les secteurs liés aux soins de santé primaires et à la santé hospitalière à travers la création d’organes en charge de la modernisation du cadre réglementaire de ces sous-secteurs, de l'amélioration de la qualité des services et des soins offerts aux populations et garant de l'équité en matière d'allocation et de gestion des ressources.

Enfin, la mise en place bientôt, du renforcement de la santé numérique a été au cœur des discussions entre les deux autorités à travers l’élaboration prochaine du Plan de Développement de la santé numérique et la mise en place de la plateforme E-SANTE pour la traçabilité des médicaments sûrs entrant sur le territoire béninois.