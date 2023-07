L'une des figures du paysage éducatif et politique du Bénin, Roger Gbégnonvi, nous a quittés. L'illustre professeur, écrivain, et défenseur infatigable des langues locales est décédé le mercredi 12 juillet 2023. La nouvelle de son départ a attristé bon nombre de béninois. Natif de Ouidah, Gbégnonvi a vécu une vie, enrichissant son pays non seulement par ses enseignements académiques à l’Université Abomey-Calavi, mais aussi par sa contribution en tant que ministre de l’alphabétisation sous le président Boni Yayi.

Au-delà de sa passion pour l'éducation, Gbégnonvi était aussi président de l'ONG Transparency Bénin. Selon nos confrères de Fraternité, il a été retrouvé sans vie dans sa chambre à Ouidah. Pour l’heure pas de détails officiels sur les circonstances de son décès