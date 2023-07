Le Conseil des ministres de ce mercredi 26 juillet 2023 qui s’est déroulé sous la présidence du président de la République du Bénin Patrice Talon a décidé de régulariser la situation administrative des 2476 agents occasionnels et autres restés au service de l’administration depuis le 31 décembre 2007 mais non rémunérés et d’autoriser l’examen des 572 dossiers complémentaires. Il faut rappeler que dans le compte rendu du conseil des ministres du 11 septembre 2019, il a été décidé de la mise sur pied d’une commission composée de cadres de différents ministères et de représentants des centrales syndicales, ceci pour prendre en charge le dossier.

De l’achèvement des travaux de régularisation de la situation administrative de ces agents, il ressort dans le compte rendu du conseil des ministres de ce mercredi 26 juillet 2023 que 1860 agents occasionnels ont rempli les conditions requises et ont bénéficié des contrats de travail administratifs ainsi que du mandatement de leurs salaires et que pour des raisons non encore élucidées, les dossiers de 255 agents figurant dans le répertoire, n’ont pas été transmis par les administrations dont ils relèvent, malgré les relances.

Il a été mentionné également que les dossiers de 361 autres agents occasionnels ne comportent pas la preuve de leur présence dans l’administration avant le 1er janvier 2008 et ont été par conséquent rejetés par la commission. En définitive selon le gouvernement sur les 2476 agents concernés, 1860 ont eu leur situation régularisée. Par ailleurs, l’exécutif a autorisé l’examen des cinq cent soixante-douze (572) dossiers complémentaires par la commission ad hoc.