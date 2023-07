Le Président de la République du Bénin, Patrice Talon a quitté ce mercredi 26 juillet 2023 Cotonou pour Abuja selon la radio Bip Fm. Pour le moment, on ignore les raisons du déplacement du Chef de l’Etat béninois au Nigéria. On pourrait affirmer sans risque de se tromper que la situation qui prévaut actuellement au Niger notamment la tentative de coup d’Etat en cours dans ce pays serait certainement les raisons de son déplacement chez Bola Tinubu, président de la République Fédérale du Nigeria et en exercice de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

Il faut rappeler que le Président Patrice Talon a été récemment choisi par ses pairs de l’organisation sous régionale lors du sommet des Chefs d’Etat et de gouvernement de la CEDEAO qui a eu lieu en Guinée Bissau de prendre langue avec les juntes militaires du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée. Il faut signaler que le Président béninois est à la tête d’une équipe composée de Mohamed Bazoum et d’Umaro Sissoco Embalo.