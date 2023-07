L'offensive lancée en Ukraine par le dirigeant russe Vladimir Poutine depuis le mois de Février de l'année dernière a provoqué des réactions contrastées au sein de la communauté internationale. En Occident, l'action militaire lancée par la Russie de Poutine est fortement critiquée et des mesures ont été prises contre le pays et ses responsables de premier plan. Alors que certains condamnent fermement cette action militaire, d'autres voix suggèrent que cette offensive a eu des conséquences inattendues sur l'OTAN.

L'ancien directeur de la CIA, David Petraeus, s'est exprimé sur cette question, affirmant que l'offensive lancée par Poutine avait, d'une certaine manière, "redonné à l'OTAN sa grandeur". Selon lui, cette escalade de la Russie a conduit à une augmentation des dépenses de défense dans certains pays membres de l'alliance, notamment en Allemagne. Ces investissements accrus dans la défense ont été interprétés comme une réponse directe à l'agression russe, renforçant ainsi la capacité militaire de l'OTAN.

Ukraine dans l'Otan : Poutine insiste sur les dégâts que cela pourrait causer Le président russe Vladimir Poutine s’est de nouveau prononcé sur l’adhésion de l’Ukraine à l’Otan et les différentes conséquences que cette situation pourrait avoir sur…

Ces propos ne sont pas isolés. D'autres responsables et experts avaient par le passé partagé également cette opinion. James Stavridis, ancien commandant suprême des forces alliées de l'OTAN, a affirmé que Poutine pourrait être la meilleure chose qui soit jamais arrivée à l'alliance. Il a souligné que l'offensive lancée par la Fédération de Russie avait finalement poussé certains pays à prendre des mesures concrètes pour renforcer leur défense, une décision qu'ils avaient auparavant hésité à prendre.

Il a cité comme exemple l'augmentation des dépenses de défense allemandes peu de temps après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Pendant des années, l'Allemagne avait hésité à augmenter ses dépenses militaires, mais cette situation a changé avec l'offensive russe critiqué en Occident.

Il est important de rappeler que David Petraeus, l'ancien directeur de la CIA, possède une riche expérience militaire. Il a dirigé les forces américaines en Irak et en Afghanistan, ce qui lui confère une expertise particulière dans les questions de sécurité et de défense. Sa perspective sur la situation en Ukraine et ses implications pour l'OTAN mérite donc d'être prise en compte, bien qu'elle ne représente pas nécessairement un consensus.