Il est désormais clair que le président russe Vladimir Poutine est en train d'orchestrer la fin de l'empire d'Evguéni Prigojine, le chef du groupe paramilitaire Wagner. La chute rapide de Prigojine semble avoir commencé après une tentative de rébellion du groupe Wagner, qui a échoué voilà deux semaines. Les premiers signes de ce démantèlement ont été observés lorsque le logo du groupe Wagner a été retiré du quartier général de la milice russe à Saint-Pétersbourg. Cette attaque semble se concentrer sur les affaires lucratives de Prigojine, avec une suppression progressive de ses biens et de ses entreprises.

Le réseau médiatique de Prigojine est également en train d'être démantelé. Divers sites d'information, qui étaient auparavant contrôlés par Prigojine, ont été bloqués par les autorités russes. L'empire de restauration de Prigojine qui fournissait notamment la nourriture aux soldats russes, a également perdu tous ses contrats publics lucratifs, un véritable coup dur pour l'ancien proche de Poutine.

Rappelons que la situation de Prigojine a pris un tournant inattendu. Le président biélorusse, Alexandre Loukachenko, a annoncé que Prigojine avait quitté la Biélorussie et était maintenant à Saint-Pétersbourg, en Russie. Il semble qu'un accord a été conclu avec Moscou à la suite de la rébellion des paramilitaires de Wagner, offrant à Prigojine l'option de faire allégeance au ministère russe de la Défense ou de s'exiler en Biélorussie.

Enfin, la fortune personnelle de Prigojine est maintenant en ligne de mire. Des images de perquisition dans sa résidence à Saint-Pétersbourg ont été diffusées par plusieurs médias russes, montrant une luxueuse maison avec un hélicoptère stationné dans le jardin. Les autorités ont découvert des liasses de dollars et de roubles, des lingots d'or, plusieurs passeports avec des noms différents et une armoire remplie de perruques. Poutine semble donc déterminé à mettre fin à la domination de Prigojine, en utilisant tous les moyens nécessaires pour démanteler son empire et réduire son influence.