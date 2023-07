Les députés de la 9ème législature sont convoqués pour le lundi 17 juillet 2023 par le Président du parlement béninois Louis Gbèhounou Vlavonou au Palais des Gouverneurs de Porto-Novo, ceci pour le compte de la 2ème session extraordinaire de l’Assemblée nationale au titre de l’année 2023. C’est à travers un communiqué du Secrétaire Général Administratif de l’institution parlementaire en date du 14 juillet 2023.

Selon ce communiqué, deux points sont inscrits à l’ordre du jour. Il s’agit d’une part l’élection des secrétaires des bureaux des commissions permanentes de l’institution parlementaire et d’autre part la désignation des restes des représentants de l’Assemblée Nationale du Bénin devant siéger dans les Parlements régionaux (Parlement panafricain, Parlement de la CEDEAO, CIP UEMOA) et les autres institutions de la République (Haute Cour de justice, Autorité de protection des données à caractère personnel, Commission béninoise des droits de l’homme).

Commissions permanentes du parlement: "Les Démocrates" sommés de désigner leurs représentants La Cour constitutionnelle du Bénin siffle enfin la fin de la récréation à l’Assemblée nationale au sujet de la non désignation par le groupe parlementaire…

Il faut rappeler que dans la décision DCC 23-215 du 13 juillet 2023, la Cour constitutionnelle du Professeur Dorothée Sossa a sommé le groupe parlementaire « Les Démocrates » de désigner leurs représentants qui doivent occuper les postes de secrétaires restés vacants au plus tard le 20 juillet 2023 et que passé ce délai du 20 juillet 2023,le Bloc Républicain (BR) et l’Union progressiste Le Renouveau (UP le Renouveau) devront pourvoir aux postes vacants au plus tard le 27 Juillet 2023.

Il est à noter que lors de la séance plénière du mardi 13 juin 2023, les députés du parti « Les Démocrates » ont rejeté le rapport de la Commission des lois qui propose une règle de trois pour pourvoir les postes dans chacun des parlements régionaux. Mais avec la nouvelle donne notamment la décision DCC 23-215 du 13 juillet 2023, le parti que préside l’Honorable Eric Houédété aura-t-il encore le choix de pratiquer la politique de la chaise vide.?. Ce lundi 17 juillet 2023 nous en dira plus sur l’attitude que ces députés du parti « Les Démocrates » vont adopter à l'Hémicycle.