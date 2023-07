Un soldat américain est actuellement détenu en Corée du Nord, selon un responsable américain bien informé, qui a déclaré cela à NBC News ce mardi 18 Juillet 2023. L'américain en question serait selon cette source un soldat américain ayant franchi la frontière de la Corée du Nord en provenance de son voisin la Corée du Sud. Les tensions sont déjà vives en raison du programme nucléaire nord-coréen, et cet incident ajoute une nouvelle couche de complexité à la situation qui est déjà très tendue depuis ces dernières années.

Les autorités américaines sont toujours en train de rassembler des informations sur cet incident, qualifié de "dynamique". Il s'agit d'une affaire en évolution, et il est essentiel pour les responsables américains de comprendre les détails de cette détention. Plus tôt, le Commandement de l'ONU dirigé par les États-Unis a déclaré qu'un ressortissant américain, lors d'une visite d'orientation, avait "franchi, sans autorisation, la Ligne de démarcation militaire et était entré en République populaire démocratique de Corée".

Ce fait a été révélé dans un tweet, dans lequel il a été ajouté que l'individu était probablement détenu par les autorités nord-coréennes, et que des discussions étaient en cours avec leurs homologues nord-coréens pour résoudre cette situation délicate. Selon les informations fournies par l'ONU, cette personne non identifiée participait à une visite de la Zone de sécurité conjointe, qui fait partie de la zone démilitarisée entre les deux pays. La région est hautement sensible et strictement surveillée, ce qui rend d'autant plus préoccupante la situation de ce soldat américain détenu par la Corée du Nord.

Cette détention survient alors que l'USS Kentucky, un sous-marin à propulsion nucléaire, a accosté à la base navale de Busan en Corée du Sud mardi. Les États-Unis ont déclaré que cette visite témoigne de leur engagement inébranlable envers la République de Corée et garantit leur détermination à offrir une dissuasion prolongée. Pour rappel, ces dernières années, la tension est palpable entre la Corée du Nord et le pays de l'Oncle Sam qui comme la Corée du Sud désapprouve les essais de missiles effectué par Pyongyang et son armée.