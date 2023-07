Les Guépards des moins de 20 ans du Bénin ont été éliminés, ce lundi 17 juillet 2023 à Abidjan, en demi-finale de la Coupe de l’Union des Fédérations ouest africaine de la zone B des moins de 20 (Coupe de UFOA-B U20) par les Eléphants juniors de la Côte d’Ivoire. 2 buts partout au temps réglementaire et 3 tirs contre 2 à l’épreuve des séances de tirs au but. C’est le score qui a sanctionné le match et a permis aux Ivoiriens de se qualifier pour la finale.

Quant à la seconde demi-finale qui a mis aux prises les Etalons des moins de 20 ans du Burkina Faso aux Eperviers juniors du Togo, elle a tourné à l’avantage des Burkinabè sur un score étriqué de 1 but à 0. Le Burkina Faso affronte donc en finale de ladite compétition la Côte d’Ivoire (pays organisateur). Le Bénin de son côté va disputer le match classement le jeudi 20 juillet 2023 face au Togo.

Bénin : Benjamin Hounkpatin annonce de grands chantiers Après sa prise de fonction en tant que représentant de l'organisation mondiale de la santé (OMS) ce 10 juillet 2023, Jean kouame Konan était en…

Il faut signaler qu’après leur élimination en demi-finale, le sélectionneur national des juniors du Bénin, Mathias Déguénon a exprimé sa déception à l'issue du match. « Mené au score deux fois et être rattrapé ça doit faire mal mais c’est le sport. Maintenant nous sommes arrivés à l’épreuve des nerfs, dame chance a choisi son côté » a-t-il déclaré. Il a laissé entendre qu’il « va tirer les enseignements » mais il pense que dans le contenu, il ne peut que féliciter ses joueurs.