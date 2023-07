Le Directeur général des douanes du Nigéria, Bachir Adewale Adéniyi à la tête d’une forte délégation a effectué le lundi 24 juillet 2023 une visite de travail au Bénin. Après les visites et les séances de travail avec l’administration douanière béninoise, un communiqué conjoint a été rendu public dans lequel les deux administrations douanières des deux pays ont retenu 12 mesures pour améliorer les orientations fixées par les autorités du Bénin et du Nigeria.

Dans ces 12 mesures, il a été convenu de poursuivre les efforts pour promouvoir le schéma de libéralisation des échanges de la CEDEAO et faciliter la circulation des marchandises et des produits communautaires en particulier. Les deux administrations douanières ont déclaré qu’elles vont œuvrer à la facilitation réciproque de la délivrance de « laisser-passer » en vue d'un court séjour dans l'un des pays des moyens de transports immatriculés dans l'autre pays et lever les barrières et autres obstacles au commerce licite et l'implantation d'unités douanières lorsque le trafic le justifie.

Elles entendent respecter strictement les règles relatives au transit et travailler à l'harmonisation de la liste des produits prohibés par les deux pays. Elles ont aussi pris la ferme résolution de s’engager à l'intégration rapide du Nigeria au Système Interconnecté de Gestion des Marchandises en Transit (SIGMAT) qui regroupe déjà les Administrations des Douanes du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, de la Guinée, du Mali, du Niger, du Sénégal et du Togo. Le renforcement de la lutte contre la criminalité transfrontalière par la coopération, le partage de renseignements et la mutualisation des moyens est un autre point des décisions qui a été retenu par les deux parties.

Il est convenu entre autres de la tenue de réunions semestrielles pour discuter des questions d’intérêt commun, de la réactivation du comité conjoint de suivi des relations commerciales et de transit, de la relance des cadres de concertation des unités douanières frontalières avec la participation active du secteur privé, de la promotion de bonnes relations avec les populations frontalières, du professionnalisme et du civisme fiscal et la sécurisation de la chaine logistique internationale.