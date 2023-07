La Chine confirme une nouvelle fois son leadership dans le domaine des énergies renouvelables avec l'installation récente de la plus grande éolienne du monde au large de la province de Fujian. Cet exploit a été rendu possible grâce à une collaboration entre le développeur China Three Gorges (CTG) Corporation et le fabricant d'éoliennes Goldwind. L'éolienne, d'une capacité de 16 MW, sera désormais soumise à une série de tests avant d'être raccordée au réseau électrique, comme l'a rapporté le site Electrek.

Cet exploit technologique fait partie de la seconde phase du projet éolien Zhangpu Liuao de CTG, qui représente un investissement de 885 millions de dollars. Situé au sud-est de la péninsule de Liuao, dans la province de Fujian, ce projet est le premier à déployer l'éolienne de 16 MW développée conjointement par CTG et Goldwind. Avec un diamètre de rotor de 252 mètres et une hauteur de 146 mètres, soit l'équivalent d'un immeuble de 50 étages, l'éolienne couvre une superficie impressionnante de 50 000 mètres carrés, soit sept terrains de football standard.

Cette turbine de 16 MW est capable de produire 34,2 kWh d'électricité à chaque rotation, et plus de 66 GWh d'électricité propre par an, selon les informations fournies par CTG. Une fois opérationnelle, la ferme éolienne offshore Zhangpu Liuao Phase 2, d'une capacité totale de 400 MW, sera en mesure de produire environ 1,6 TWh d'électricité par an.

Cette réalisation marque un pas important dans la course à la plus grande et la plus puissante éolienne du monde, positionnant la Chine à la pointe de cette technologie. Elle témoigne de l'ambition et du potentiel technologique de la Chine dans le domaine des énergies renouvelables, et confirme son rôle clé dans la transition énergétique mondiale, tout en promettant des bénéfices économiques et environnementaux substantiels.