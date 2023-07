Au cours des dernières décennies, la Chine s'est imposée comme un géant économique mondial, avec une croissance fulgurante et des innovations technologiques à couper le souffle. En se transformant d'une économie agraire en une force industrielle dynamique, le pays a réussi à tirer des centaines de millions de personnes de la pauvreté et à se hisser au rang de deuxième plus grande économie du monde. Cependant, la Chine fait actuellement face à un défi économique inattendu qui pourrait avoir des répercussions durables.

Les chiffres de juin ont montré une baisse marquée des exportations et des importations, de 12,4 % et 6,8 % respectivement par rapport à l'année précédente. Ces diminutions ont dépassé les attentes des analystes et ont marqué un revirement par rapport à l'optimisme initial qui a suivi l'assouplissement de la politique "zéro covid".

Non seulement le commerce extérieur a souffert, mais les indicateurs économiques internes de la Chine montrent également des signes de ralentissement. Les ventes de détail, la production industrielle et les prêts immobiliers sont en baisse. En conséquence, plusieurs acteurs financiers ont revu à la baisse leurs prévisions de croissance pour le pays.

Face à ces difficultés, certains économistes appellent à des mesures de relance, comme la baisse des taux d'intérêt. Alors que la baisse de l'activité économique de la Chine pourrait tempérer l'inflation mondiale, la Chine elle-même fait face à un risque de déflation. Ce défi inattendu pourrait avoir un impact durable sur la deuxième plus grande économie du monde, affectant non seulement sa propre trajectoire de croissance, mais aussi l'économie mondiale. Il est donc impératif de surveiller de près l'évolution de la situation économique en Chine.