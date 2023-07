Voilà plus d’un an maintenant que la Russie et l’Ukraine sont enlisées dans un conflit dont les répercussions se sont fait ressentir à l’échelle planétaire. Sur le plan international, l’Ukraine peut bénéficier d’une pléthore d’alliés ce qui n’est pas le cas de la Russie. En effet, les soutiens de Moscou se comptent sur le bout des doigts. De plus les occidentaux ont pris une batterie de mesure pour sanctionner la Russie sur le plan diplomatique et surtout économique. Ces sanctions ont plus ou moins impacté sur l’économie russe.

Le pays a subi de plein fouet de sévères restrictions au niveau du système bancaire internationale. Il ya quelques jours, le ministre russe du Développement économique a signifié que son pays a connu une croissance de 0,6 % en glissement annuel. "La croissance économique a été notamment portée en mai par l’industrie manufacturière, le commerce de gros et le secteur de la construction" a livré le dirigeant russe. Selon de nombreux experts, le PIB russe pourrait atteindre 1,2 % d’ici la fin d’année 2023. Andreï Beloussov, premier vice-premier ministre russe est même allé plus loin en indiquant que le PIB va atteindre 2 % en fin d’année. Au vu de ces différents chiffres, on peut constater que l’économie russe a tenu le choc malgré les différentes sanctions imposées par l’occident.

Le pays est un grand exportateur d’hydrocarbures et de céréales. Le conflit avec l’Ukraine a eu un impact sur ces exportations russes et sûrement que cela s’est ressenti au niveau des caisses de l’État. Avec son statut de superpuissance mondiale, la Russie a donc mis en place des mécanismes pour amortir le choc économique résultant du conflit avec l’Ukraine.