Moscou a renforcé ses liens avec son allié, la Corée du Nord. Venu à Pyongyang, lors des célébrations de la fin des combats entre les deux Corées, hier mercredi 26 juillet 2023, Sergueï Choïgou, ministre russe de la Défense, a réaffirmé la position de son pays vis-à-vis de la Corée du Nord. Pour lui, cette dernière est un « partenaire important » pour Moscou. Selon les informations rapportées par plusieurs médias, le ministre russe a confié à son homologue nord-coréen son souhait de « renforcer la coopération » de défense entre Moscou et Pyongyang, qu’il a qualifié d’« État ami ».

Les Nord-coréens ont dit leur « soutien total » à la Russie

Selon un communiqué du ministère russe de la Défense, « la RPDC est un partenaire important de la Russie, avec lequel nous sommes liés par une frontière commune et par une riche histoire de coopération ». La Corée du Nord s’est réjouie des propos de Sergueï Choïgou. D’après l’agence de presse officielle KCNA, les Nord-coréens ont dit leur « soutien total » aux forces et au peuple russes « qui luttent pour défendre les droits souverains, le développement et les intérêts de leur pays ». Notons que la consolidation des liens entre la Russie et la Corée du Nord compliquera la tâche aux États-Unis et à leurs alliés dans la région.

Pour rappel, le renforcement des liens entre Pyongyang et Moscou intervient dans un contexte de relations diplomatiques tendues entre les deux nations. Il y a quelques mois, les militaires sud-coréens et américains avaient mené d’importants exercices à proximité de la frontière avec la Corée du Nord. Cela, en dépit des avertissements du nord, selon lesquels il n'accepterait pas ce qu'il qualifie d'une répétition d'invasion à sa porte. Outre ces exercices, s’ajoutent l’affaire du soldat américain détenu en Corée du Nord. Celui-ci avait pris par la Corée du Sud. Les relations entre les deux Corées ne sont également pas au beau fixe. En effet, Pyongyang n’a pas cessé ces derniers mois de multiplier ses tirs de missile qui suscitent les inquiétudes de Séoul.