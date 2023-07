Bronny James, fils de la star de la NBA LeBron James, a subi un arrêt cardiaque inattendu pendant un entraînement de basketball à l'Université de Californie du Sud (USC). Suite à cet incident survenu lundi, le jeune homme de 18 ans a été hospitalisé en urgence. D'après un communiqué de la famille James, Bronny est désormais en dehors de l'unité de soins intensifs et se trouve dans un état stable. "Hier, pendant son entraînement, Bronny James a eu un arrêt cardiaque. Le personnel médical a pu le traiter rapidement et le transporter à l'hôpital. Il est maintenant en état stable et n'est plus en soins intensifs", précise le communiqué.

Bronny James, gardien combo de 1m90, entamait tout juste sa première année à l'USC en tant que membre de l'équipe de basketball, après avoir obtenu son diplôme de la Sierra Canyon High School à Los Angeles au printemps. Bronny a été classé parmi les quatre étoiles recrues et a brillé lors du match des McDonald's All-American Game en mars, qui mettait en vedette certains des meilleurs joueurs de basketball lycéens du pays. Au cours de sa dernière année de lycée, il a affiché une moyenne de 14,1 points, 5,6 rebonds, 2,4 passes décisives et 1,7 interceptions.

L'incident cardiaque de Bronny intervient dans un contexte où les arrêts cardiaques chez les jeunes athlètes, bien que rares, ne sont pas inconnus. Selon une étude de 2011, l'arrêt cardiaque soudain est la principale cause de décès parmi les étudiants-athlètes de la NCAA, avec environ 9 cas chaque année entre 2004 et 2008. Le personnel médical de l'USC a récemment fait face à un incident similaire en juillet dernier, lorsque Vince Iwuchukwu, ailier fort de première année de l'USC, a subi un arrêt cardiaque lors d'un entraînement estival.

Malgré le choc de la situation, les parents de Bronny, LeBron et Savannah James, ont exprimé leur gratitude envers le personnel médical et athlétique de l'USC pour leur travail acharné et leur dévouement à la sécurité de leurs athlètes. L'objectif final de LeBron James, quadruple champion de la NBA et MVP, a toujours été de jouer une saison dans la NBA aux côtés de Bronny. Avec ce récent incident, on ne peut que souhaiter à Bronny un rétablissement complet et rapide pour qu'il puisse poursuivre ses rêves sportifs.