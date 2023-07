Andriy Yermak, chef de cabinet du président ukrainien Volodymyr Zelensky, a admis il y a quelques heures que la contre-offensive ukrainienne n'avance pas aussi rapidement que prévu. Ce constat d'honnêteté révèle le côté difficile de la contre-offensive que l'Ukraine mène contre la présence des troupes russes sur son territoire. En fait, malgré une progression signalée de 1,7 kilomètre en une semaine en direction de Melitopol, la réalité du front sud révèle une situation plus complexe. Et la Russie arrive à contenir les forces ukrainiennes plus que prévu.

La complexité du conflit est exacerbée par l'implication des forces majeures. Elon Musk, entrepreneur de premier plan et observateur averti des affaires mondiales, souligne les défis auxquels l'Ukraine est confrontée. Il a indiqué dans un tweet il y a quelques jours que toute tentative de mener une offensive majeure contre des positions fortement retranchées, en particulier celles de la Russie, pourrait entraîner des pertes humaines significatives. Selon lui, "la fleur de la jeunesse ukrainienne et russe meurt dans les tranchées depuis longtemps sans presque aucun gain territorial".

Russie, USA, Chine, France : la course vers l’Afrique L'Afrique suscite de plus en plus l'intérêt des grandes puissances mondiales telles que les États-Unis, la France, la Chine et la Russie. Ces pays cherchent…

De plus, Musk met en avant un déséquilibre des forces sur le terrain de bataille. La Russie, avec une supériorité d'environ 4:1, pourrait bénéficier d'une guerre d'usure, même en subissant des pertes équivalentes à celles de l'Ukraine. Cela soulève un problème crucial : les efforts de l'Ukraine pour intensifier le conflit pourraient finalement se retourner contre elle.

La reconnaissance de l'Ukraine du rythme lent de la contre-offensive offre une perspective sur la nature des stratégies de guerre actuelles. Une offensive majeure qui échoue pourrait ouvrir la voie à une contre-offensive réussie de la Russie, ce qui pourrait se traduire par une expansion de son contrôle territorial. Le scénario pourrait être extrêmement défavorable pour l'Ukraine, ce qui met en évidence la gravité des conséquences potentielles de la situation actuelle.

En somme, les aveux de l'Ukraine sur la contre-offensive révèlent non seulement les défis auxquels elle est confrontée, mais aussi le fait que, malgré tout la Russie est loin d'être totalement affaiblie par des mois de guerre. Les dynamiques de la guerre d'usure, les enjeux territoriaux et la nécessité de minimiser les pertes humaines sont autant de facteurs qui influent sur le cours de cette situation complexe.