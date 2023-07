L'Inde, qui a de grands projets pour stimuler son industrie de fabrication de puces, a récemment subi un revers majeur. Le géant taïwanais Foxconn, connu pour être un important fournisseur de pièces détachées pour Apple, a annoncé son retrait d'une joint-venture de 19,5 milliards de dollars avec le conglomérat indien Vedanta, sans donner de raison précise pour cette rupture. Les deux sociétés avaient signé un accord en février 2022 pour former une coentreprise visant à fabriquer des semi-conducteurs en Inde.

Cependant, Foxconn a décidé de ne pas poursuivre cette collaboration, laissant Vedanta détenir désormais à 100% cette joint-venture. Dans un communiqué, Foxconn a déclaré que les deux entreprises avaient travaillé ensemble pendant plus d'un an pour concrétiser une "excellente idée de semi-conducteur". Cependant, elles ont finalement convenu mutuellement de mettre fin à la coentreprise en raison de difficultés rencontrées lors de sa mise en œuvre, ainsi que de problèmes externes sans lien direct avec le projet. La société a souligné que cette rupture mutuelle n'était pas négative.

Une source proche du dossier a rapporté que les préoccupations liées aux retards d'approbation des incitations gouvernementales ont contribué à la décision de Foxconn de se retirer de l'entreprise dans l'État du Gujarat, d'où est originaire le Premier ministre indien Narendra Modi. Cette décision est un revers pour l'Inde, qui ambitionne de devenir un acteur clé de la chaîne d'approvisionnement mondiale des puces. Alors que l'Inde dispose déjà d'une industrie de fabrication de puces existante, c'est Taïwan, que la Chine revendique comme son territoire, qui produit la grande majorité des puces dans le monde.

La Taiwan Semiconductor Manufacturing Company à elle seule réalise plus de la moitié de l'approvisionnement mondial en puces, selon les informations précédentes d'Insider. Malheureusement, les plans d'expansion de l'industrie de fabrication de puces en Inde progressent lentement. En plus de l'abandon de Foxconn dans sa coentreprise avec Vedanta, deux autres entreprises de fabrication de puces sont également dans les limbes.Pour rappel, l'Inde a connu des avancées remarquables dans le domaine de la technologie au cours des dernières années.

Le pays a émergé comme l'un des centres mondiaux de l'innovation et du développement technologique. Des startups prospèrent dans des domaines tels que l'intelligence artificielle, la cybersécurité, la réalité virtuelle et l'Internet des objets. L'Inde a également réalisé des progrès significatifs dans le secteur des technologies de l'information et des communications, en offrant des services de développement de logiciels et d'externalisation des processus commerciaux. Le gouvernement indien a mis en place des initiatives pour encourager l'entrepreneuriat technologique et faciliter la recherche et le développement