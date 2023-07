L’adhésion très prochaine de la Suède à l’alliance militaire de l’Otan risque d’entraîner des conséquences négatives pour la Russie. En effet, l’intégration de ce pays dans cette alliance implique que la mer Baltique devient un « lac de l'OTAN ». La première conséquence est en que, les ports russes de Saint-Petersbourg et Kaliningrad soient désormais isolés. Cette situation pourrait être perçue comme un échec de la Russie par certains observateurs.

Le président russe Vladimir Poutine avait en effet voulu défier les pays occidentaux avec la guerre en Ukraine. Même si l’armée suédoise n’apporte pas grand-chose à l’Otan, sa position géographique est purement stratégique pour les activités de l’Alliance militaire. On retiendra également que, l’île de Gotland qui est au centre de la mer baltique sera intégrée aux plans de défense de l’Alliance. Tous ces avantages sont désormais accessibles à l’Otan après la levée du blocus imposé par le président turc par rapport à l’entrée de la Suède dans l’Otan.

Pour l’heure, même si elle n’est pas encore effective, elle ne tardera certainement plus. L’alliance aura désormais en son sein 32 membres, dont les pays du Nord, de l'Islande à la Finlande. Le changement d’avis du président turc est intervenu à la veille du Sommet de l’Otan. Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l’Otan, a annoncé que le pays « allait devenir un membre » de l’alliance. « Le changement de position du leader turc s’est produit après une réunion avec le Premier ministre suédois, Ulf Kristersson, et Stoltenberg », a martelé l’officiel de l’Otan.

« Je suis extrêmement heureux. […] C’est une bonne journée pour la Suède », s’est réjoui pour sa part le Premier ministre suédois, Ulf Kristersson. Il y a quelques semaines, le président turc était revenu à la charge par rapport à l’adhésion de la Suède à l’Otan. « La Suède a des attentes, mais cela ne signifie pas que nous les satisferons », a déclaré Recep Tayyip Erdogan.

En janvier dernier, le président turc avait lancé des propos forts à l’endroit de la Suède suite au Coran qui a été brûlé. « Ceux qui permettent un tel blasphème devant notre ambassade ne peuvent plus espérer notre soutien pour leur adhésion à l'Otan » a lâché le leader turc. « Si vous aimez tellement et protégez les membres d'organisations terroristes et les ennemis de l'islam, alors nous vous conseillons de leur demander à eux de soutenir la sécurité de vos pays », a-t-il poursuivi.