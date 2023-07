C'est une mesure de sécurité surprenante mais néanmoins explicite et non anodine. Les véhicules Tesla se sont vu interdire l'accès à l'événement des Jeux Universitaires Mondiaux qui se dérouleront à Chengdu, en Chine. Cette décision a été prise en raison de la présence programmée du Président Xi Jinping lors de la cérémonie. L'interdiction marque un autre chapitre dans la saga de la méfiance croissante de la Chine envers le constructeur automobile américain. En effet, la Chine a exprimé ses inquiétudes quant à la possibilité que les caméras extérieures de Tesla capturent des informations sensibles.

Ces craintes ont été formulées pour la première fois en 2021, et depuis lors, elles ont persisté malgré les réponses du PDG de Tesla, Elon Musk. Musk a fait valoir que l'utilisation des véhicules Tesla pour collecter des informations sensibles pourrait entraîner la fermeture de l'entreprise, une conséquence qu'il décrit comme un "puissant incitatif" à la confidentialité.

Les véhicules Tesla ont néanmoins fait l'objet d'un examen de sécurité de la part des responsables chinois, centré principalement sur les caméras et la synchronisation des smartphones avec la voiture. En conséquence, l'utilisation de Tesla a été interdite aux membres de l'armée et aux fonctionnaires en mars 2021. La dernière interdiction de Tesla en prévision d'une apparition publique du président Xi Jinping est donc une manifestation de plus de la méfiance persistante des autorités chinoises envers la marque.

La situation actuelle met en évidence les défis auxquels Tesla et d'autres entreprises technologiques sont confrontés lorsqu'ils opèrent en Chine. En 2021, Tesla était l'un des principaux acteurs du marché automobile électrique en Chine. Cependant, le marché chinois est très compétitif avec la présence de plusieurs constructeurs automobiles nationaux tels que NIO, Xpeng, et BYD, qui ont tous des parts de marché significatives et qui ont depuis grignoté une bonne part des clients de Tesla.