La Russie a régulièrement proféré des menaces implicites d'utilisation d'armes nucléaires en Ukraine, ce qui a suscité de vives inquiétudes au sein de la communauté internationale. Face à cette situation, Xi Jinping aurait choisi d'intervenir directement pour persuader Poutine de renoncer à de telles menaces. En effet, selon un article récent publié par le Financial Times, Xi Jinping, le dirigeant chinois, aurait personnellement mis en garde le président russe Vladimir Poutine contre l'utilisation d'armes nucléaires en Ukraine.

Des responsables occidentaux et chinois ont révélé que cette mise en garde aurait été exprimée lors de la visite d'État de Xi à Moscou en mars dernier. Les sources ont révélé que les responsables chinois se sont attribués le mérite d'avoir réussi à convaincre le président russe de mettre de côté ses menaces implicites d'utiliser des armes nucléaires contre l'Ukraine. Cette démarche démontre l'engagement de la Chine à maintenir la paix et la stabilité dans la région. La position de la Chine concernant l'utilisation d'armes nucléaires en Ukraine est claire : elle s'y oppose fermement.

Toutefois, certains partisans ukrainiens ont exprimé des doutes quant à l'engagement réel de Pékin envers cette position, en raison des liens étroits entre Xi Jinping et Vladimir Poutine. De plus, le "plan de paix" en 12 points proposé par la Chine pour résoudre la crise ukrainienne semble étroitement aligné sur les positions russes. Il convient de noter que la Chine a elle-même une politique de dissuasion nucléaire et possède un arsenal nucléaire important. Cependant, Pékin maintient une politique de non-utilisation en premier, ce qui signifie qu'elle s'engage à ne pas utiliser d'armes nucléaires à moins d'être attaquée par des armes nucléaires.

L'intervention de Xi Jinping dans le contexte de la crise en Ukraine est un signe de l'influence croissante de la Chine sur la scène mondiale. En tant que puissance mondiale émergente, la Chine cherche à jouer un rôle actif dans la résolution des conflits internationaux et à promouvoir la paix et la stabilité. Il faut préciser que depuis le début de la guerre en Ukraine, Pékin a toujours gardé une certaine neutralité sur le sujet sans ouvertement condamné Moscou. Pékin n'a également pas suivi les occidentaux en imposant des sanctions contre Moscou.