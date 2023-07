Usain Bolt, octuple champion olympique et détenteur de plusieurs records mondiaux, est une légende indiscutable de l'athlétisme. Son incroyable vitesse et son charisme incontestable ont marqué le monde du sport de façon indélébile. Après une carrière exceptionnelle, Bolt avait raccroché ses pointes et avait même tenté une incursion dans le football. Cependant, une proposition financière extraordinaire dans le monde du football pourrait inciter la légende du sprint à sortir de sa retraite. L'équipe d'Al-Hilal, basée en Arabie Saoudite, a récemment fait une offre de transfert inégalée pour attirer l'attaquant vedette du PSG, Kylian Mbappé.

Le contrat proposé à Mbappé par Al-Hilal est d'un montant stupéfiant de 200 millions d'euros par an pour deux saisons, soit un total de 400 millions d'euros pour le joueur. Avec le montant du transfert accepté par le PSG de 300 millions d'euros, Al-Hilal serait prêt à dépenser 700 millions d'euros pour s'offrir les talents du prodige français. Mais cette offre a été mal interprétée par Bolt qui, dans un tweet, a plaisanté : "Je suis prêt à sortir de ma retraite pour un tel salaire d'un an de 776 millions de dollars (soit 700M€)".

Ce moment a souligné à quel point l'offre pour Mbappé a captivé l'attention mondiale, touchant même des superstars de la NBA comme Giannis Antetokounmpo et LeBron James, et une légende de l'athlétisme comme Bolt. Son commentaire humoristique souligne la fascination universelle pour l'énorme valeur marchande de Mbappé et la portée mondiale du football.