Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a salué la loyauté de l'armée russe pour avoir contrecarré la rébellion du groupe paramilitaire Wagner le mois dernier. Cette tentative de déstabilisation, lancée par le chef du groupe Wagner, Evguéni Prigojine, visait spécifiquement M. Choïgou et le chef d'état-major Valéri Guérassimov. Lors d'une réunion avec des gradés, M. Choïgou a déclaré que les plans des mutins avaient échoué principalement grâce à la loyauté des membres des forces armées russes envers leur serment et leur devoir.

"Ces plans ont échoué principalement parce que les membres des forces armées russes ont fait preuve de loyauté envers leur serment et leur devoir", a déclaré M. Choïgou lors d'une réunion avec des gradés. Il a qualifié cette mutinerie de "tentative de déstabiliser la Russie", mais a souligné que cela n'avait pas affecté le travail des troupes russes, qui sont actuellement engagées dans une campagne militaire en Ukraine. Il convient de noter que ces déclarations de M. Choïgou constituent les premiers commentaires publics du ministre de la Défense russe sur cette rébellion.

Alors que certains membres du groupe paramilitaire Wagner ont accusé M. Choïgou et M. Guérassimov d'incompétence et d'agression envers leurs hommes, le ministre a salué la résistance de l'armée russe et son engagement envers le pays. Dès le surlendemain de la mutinerie, la télévision publique russe avait diffusé des images de M. Choïgou au travail, inspectant les troupes russes en Ukraine. Cependant, certains blogueurs militaires ont affirmé que ces images n'étaient pas récentes et avaient été tournées avant la rébellion. Par la suite, M. Choïgou est apparu lors d'une réunion avec le président russe Vladimir Poutine, mais n'a fait aucune déclaration publique.